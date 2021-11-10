За словами тих, хто побував в "Ізоляції", "Палич" показав себе справжнім садистом, який катував, ґвалтував і вбивав полонених.

Журналіст та письменник Станіслав Асєєв прокоментував затримання Дениса Куліковського ("Палича") в Києві, головного ката в’язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Саме Асєєв, колишній полонений бойовиків "ДНР", першим написав про цю подію.

Читайте такожКат, який різав людей: з’явилися подробиці про затриманого керівника в'язниці "Ізоляція""Я знав, що його арешт готується, до того, я відчуваю глибоку сатисфакцію і самореалізацію навіть, тому що десь протягом півроку ми займаємося розслідуванням теми "Ізоляції" разом із Bellingcat... там є й частина щодо "Палича", — сказав Асєєв в інтерв'ю "Донбасу. Реалії".

Журналіст стверджує, що затримання Куліковського стало "наслідком двотижневої роботи", яку вони проводили з Bellingcat та "деякими людьми, які присутні безпосередньо в Україні". За його словами, їхня інформація "дещо підштовхнула силові структури до затримання Куліковського".

У МВС повідомили, що наразі відомо про 166 людей, які були бранцями таємної в'язниці "Ізоляція" й дали свідчення. За їхніми словами, "Палич" показав себе справжнім садистом, який катував, ґвалтував та вбивав полонених.

Як повідомлялося, 9 листопада у Києві затримали бойовика Дениса Куліковського ("Палича"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

"Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру у Донецьку після захоплення міста у 2014 році. За даними Офісу генпрокурора, у в’язниці "Ізоляція" в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

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Автор: Ольга Робейко