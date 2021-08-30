На місці побували співробітники гуманітарного центру "Пролісок", що працює за підтримки Агентства ООН у справах біженців.

В результаті обстрілу бойовиками Золотого-4 у Луганській області снаряд влучив у дах приватного будинку в селі Хутір вільний.

Про це повідомляє гуманітарна місія "Пролісок" на своїй сторінці у Facebook.

Обстріл стався в неділю, 29 серпня, близько шостої ранку. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

На місці побували співробітники гуманітарного центру "Пролісок", що працює за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Вони помітили пошкодження в житловому будинку по вулиці 2–а Вільна - снаряд пробив дах.

63-річний господар будинку на той момент перебував у літній кухні, тому не постраждав.

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Автор: Денис Прядко