Пораненого направили до військового шпиталю у Покровськ.

Унаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами села Славне на Донеччині поранено мирного жителя.

Про це повідомили у Мар'їнській міській військово-цивільній адміністрації.

«26 травня у селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітини справа, внаслідок чого у людини стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічний шок 2 ступеня», - йдеться у повідомленні МВЦА у Facebook.

Згідно з повідомленням, поранений одразу був доставлений до Курахівської міської лікарні, наразі він направлений до військового шпиталю №66 м. Покровськ.

Читайте такожПід обстріл бойовиків на Донбасі потрапило селище: журналісти показали наслідки (відео)Зазначається, що повні обставини подій встановлюються.

Ситуація на Донбасі: обстріли 25 травня

Минулої доби, 25 травня, російські окупанти на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували у бік українських позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

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Автор: Інна Андаліцька