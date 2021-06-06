Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

На Донбасі підірвався український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середньої важкості», - йдеться у повідомленні.

Від початку цієї доби зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

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Автор: Денис Прядко