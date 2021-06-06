На Донбасі підірвався український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середньої важкості», - йдеться у повідомленні.
Від початку цієї доби зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
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