Зокрема, з порушенням ліній відведення чи за межами виділених місць зберігання озброєння розміщені "Гради", гаубиці, танки, зенітні ракетні комплекси та інша техніка.,

На окупованом Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували розміщення із порушеннями 235 одиниць техніки російських бойовиків.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил з посиланням на українську сторону СЦКК.

"Спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 235 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, з порушенням ліній відведення чи за межами виділених місць зберігання озброєння розміщені "Гради", гаубиці, танки, зенітні ракетні комплекси та інша техніка.

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Мікко Кіннунен заявив про тупикову ситуацію у сфері безпеки на Донбасі.

"Ситуація у сфері безпеки уздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. Спеціальна моніторингова місія повідомляє про пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури, завданих важким озброєнням, по обидва боки від лінії зіткнення", - заявив спецпредставник.

Автор: Антоніна Доломанжи