На окупованом Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували розміщення із порушеннями 235 одиниць техніки російських бойовиків.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил з посиланням на українську сторону СЦКК.
"Спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 235 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, з порушенням ліній відведення чи за межами виділених місць зберігання озброєння розміщені "Гради", гаубиці, танки, зенітні ракетні комплекси та інша техніка.
Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Мікко Кіннунен заявив про тупикову ситуацію у сфері безпеки на Донбасі.
"Ситуація у сфері безпеки уздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. Спеціальна моніторингова місія повідомляє про пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури, завданих важким озброєнням, по обидва боки від лінії зіткнення", - заявив спецпредставник.