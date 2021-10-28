Військовослужбовець уклав контракт щодо проходження служби у Збройних силах України у березні 2021 року.

У середу, 27 жовтня, на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув старший солдат 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка 36-річний Віктор Рачугін.

Про це повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, 27 жовтня під час обстрілу в районі н.п. Новотошківське Луганської області підступна куля ворога обірвала життя Віктора", - йдеться у повідомленні.

Віктор народився 31 січня 1985 року у місті Запоріжжя, отримав середню спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року уклав контракт щодо проходження військової служби у Збройних силах України.

Прощання з Віктором відбудеться на Алеї Захисників у парку Металургів у суботу, 30 жовтня, о 10:00.

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Нагадаємо, сьогодні на Донбасі внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я обох - середньої важкості", - повідомили у ООС і додали, що наші захисники "відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Автор: Денис Прядко