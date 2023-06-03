Старший хлопчик отримав осколкові ураження кінцівок, молодший - поранення живота.

У селі Загорянівка Херсонської області двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент трапився, коли хлопчики гралися на дитячому майданчику, їх доставили до лікарі у тяжкому стані.

У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок, у 10-річного хлопчика - поранення живота. Старшого хлопчика оперують.

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"Вчергове закликаю батьків бути пильними. Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів", - закликав Прокудін.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Минулої доби російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали та об’єкти соціальної і критичної інфраструктури Херсонської області. Внаслідок цих атак постраждали 16 людей.

Нещодавно у області ексгумували тіло чоловіка, якого окупанти вбили у катівні у 2020 році.

За даними Центру національного спротиву, загарбники вимкнули на окупованих територіях області мобільний звʼязок.

У Херсонській обласній раді повідомили, що вже готуються до звільнення окупованого лівобережжя та запасають гуманітарну допомогу.

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