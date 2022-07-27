Підозрювані виготовляли довідки про непридатність до військової служби і надавали допомогу у переправленні осіб через держкордон України.

Правоохоронні органи викрили двох жителів Білої Церкви, які організували схему підробки документів для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Зокрема, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального Кодексу України).

Так, за даними слідства, двоє жителів Білої Церкви організували виготовлення документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану. Підозрювані виготовляли довідки про непридатність до військової служби, а також надавали допомогу у переправленні осіб через кордон. Встановлено виготовлення документів для виїзду 21 чоловіка призовного віку.

Також за результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб та в їх автомобілях виявлено та вилучено документи, листування з потенційними замовниками та інші докази.

Нагадаємо, на Київщині колишній правоохоронець "зливав" державні бази даних через Даркнет. Для анонімності ділок приймав оплату на криптогаманці.

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