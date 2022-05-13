Для анонімності ділок приймав оплату на криптогаманці.

Служба безпеки України на Київщині блокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу – Даркнет. До організації протиправного бізнесу причетний колишній працівник одного з правоохоронних органів

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисник налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет.

Правоохоронці задокументували 3 факти збуту даних фігурантом провадження. Їх вартість залежала від виду інформації та становила від 50 до 200 доларів. Для анонімності оплату ділок приймав на криптогаманці.

У результаті обшуку за місцем проживання організатора у м. Біла Церква співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі СБУ нейтралізувала групу "сплячих агентів" російської ФСБ.

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