Правоохоронці задокументували 3 факти збуту даних  / фото ua.depositphotos.com

Служба безпеки України на Київщині блокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу – Даркнет. До організації протиправного бізнесу причетний колишній працівник одного з правоохоронних органів

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисник налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет.

Правоохоронці задокументували 3 факти збуту даних фігурантом провадження. Їх вартість залежала від виду інформації та становила від 50 до 200 доларів. Для анонімності оплату ділок приймав на криптогаманці.

СБУ заблокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу / фото facebook.com/ssu.kyiv

У результаті обшуку за місцем проживання організатора у м. Біла Церква співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу.

 Колишній правоохоронець "зливав" державні бази даних через Даркнет / фото facebook.com/ssu.kyiv

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі СБУ нейтралізувала групу "сплячих агентів" російської ФСБ.

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