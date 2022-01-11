У лютому 2020 року у Білій Церкві чоловіки напали на жінку, пограбували її та зґвалтували.

Двох жителів Київщини засуджено до позбавлення волі за розбійний напад, зґвалтування та небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Суд засудив двох чоловіків до 7 та 9 років ув’язнення з конфіскацією половини належного їм майна. Одного з них визнано винним у сексуальному насильстві та розбійному нападі (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 КК України), іншого – у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтуванні та розбійному нападі (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України). Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 450 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. До набрання вироком законної сили вказані особи перебуватимуть під вартою.

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Подія сталася у лютому 2020 року в місті Біла Церква. Двоє чоловіків, бувши у стані алкогольного сп’яніння, вирішили вчинити розбійний напад на перехожу з метою заволодіння її особистими речами. Один з них підійшов до жінки, схопив її за шию, завдав три удари ножем в область тулуба та почав вимагати віддати йому особисті речі. Після цього нападник повалив її на землю, почав душити і зґвалтував, при цьому достовірно знаючи про те, що він хворий на ВІЛ-інфекцію.

Тим часом його спільник забрав у потерпілої мобільний телефон і годинник. Крім того, співучасник нападу вчинив щодо потерпілої насильницькі дії сексуального характеру.

Як повідомляв УНІАН, у місті Апостолове Дніпропетровської області на вулиці виявили тіло оголеної 29-річної місцевої жительки.

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