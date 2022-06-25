Місто перебуває під повним контролем ЗСУ та військової адміністрації.

На Криворізькому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але знаходиться під повним контролем ВСУ і військової адміністрації.

Про це повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"За офіційною інформацією Міністерства оборони України, ворог несе значні втрати в живій силі і техніці. При цьому противник продовжує обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Сьогодні в Криворізькому районі під ударом окупантів була Велика Костромка, це Зеленодольська громада, а також Князівка і Новобратське, які перебувають на звільненій частині Херсонської області. Вночі обстрілювали Широківську громаду. Зеленодольськ обстрілювали і вночі, і вдень. Вночі удари припали по дачному селищу, один будинок частково зруйнований", - йдеться в повідомленні.

За даними Вілкула, обійшлося без втрат.

"Одна жінка отримала поранення ноги, але дуже легке. Була надана допомога і вона не була госпіталізована. Результати обстрілу, який щойно стався в Зеленодольську і великій Костромці, уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Вілкул нагадав, що за добу по території України противник запустив понад 50 ракет, таких як "Іскандер", "Точка У", "Онікс" і "Калібр".

Нагадаємо, вранці 25 червня стало відомо, що з території Білорусі Росія запустила 24 ракети по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Один військовий загинув, ще один отримав поранення. Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Українські сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет над Житомирською областю.

Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Росія відновлює пуски "Іскандерів" з території Білорусі і вперше застосовує дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору цієї країни.

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