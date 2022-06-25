Крім того, окупанти відновили пуски "Іскандерів" з території сусідньої країни.

Вночі 25 червня Російська Федераціяв перше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом сьогодні РФ випустила по території України понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

"Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни. Крилаті ракети "Калібр" морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України", - йдеться у повідомленні.

На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – "Іскандер" та "Точка-У".

На південному напрямку окупанти застосували ракети "ОНІКС" оперативно-тактично комплексу "Бастіон".

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зауважують, що ракети Х-22, "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для українських комплексів ППО. Швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО.

Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Ракетні удари по Україні 25 червня: що відомо

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.

Близько 5:00 суботи російські окупанти завдали ракетних ударів з літаків і землі по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет з території Білорусі.

Крім того, російські війська випустили з Чорного моря шість ракет по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області, дві вдалось збити.

Під час повітряної тривоги вранці 25 червня силами ППО було збито дві ракети над Хмельницькою областю.

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