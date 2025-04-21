База БпЛА розташована у районі населеного пункту Тьоткіно.

На Курщині ЗСУ уразили місце запуску ворожих уданих безпілотників, в результаті чого відомо про 20 ліквідованих операторів БпЛА. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі додали, що цей удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

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Удари ЗСУ по окупантах - останні новини

Як писав УНІАН, Україна "займається" знищенням всіх ланцюгів, які призводять до запуску росіянами ракет та дронів, але багато що залежить від наявних у нас ресурсів. На цьому наголосив аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап, коментуючи "помсту за Суми", коли ЗСУ завдали ударів по пункту базування 112 ракетної бригади армії РФ, що запускала ракету по місту 13 квітня.

Також повідомлялось, що українські військові знищили ворожий "бронесарай". Йдеться про танк, який був захищений бронею, через що нагадував сарай "на колесах".

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