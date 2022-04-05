Мешканців звільнених населених пунктів закликають поки не повертатися до своїх домівок.

На Київщині триває розмінування та зачистка звільнених від окупантів населених пунктів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, розмінування звільненої від окупантів території області - це складний процес.

"Ворог залишив по собі багато мін. І є трагічні випадки", - розповіла Маляр.

Вона нагадала, що правоохоронці зверталися до жителів звільнених населених пунктів із закликами поки не повертатися до своїх домівок.

"Зрозуміло, що дуже хочеться повернутися, але треба очікувати на повідомлення місцевої влади про те, що там дійсно все розміновано, безпечно і можна повертатися. Треба розуміти, що йдеться не тільки про розмінування, а й про зачистку, коли потрібно перевірити всі приміщення та підвали на наявність диверсійних груп", - зазначила заступниця міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня з’явилась інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

З’ясувалося, що сотні людей були вбиті російськими нелюдами у приміській зоні Києва, яка була під їхньою тимчасовою окупацією.

Деяких людей вони розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох вбитих були зв’язані білою стрічкою руки. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Крім того, фашисти, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.