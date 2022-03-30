Жінка померла, а дитина отримала важку психологічну травму.

У Маріуполі Донецької області окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина.

Про це повідомляє Міноборони України.

Від тортур та сексуального насильства жінка померла. Волосся її маленького сина посивіло.

"Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "русскій мір", - йдеться у повідомленні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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