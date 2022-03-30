У Маріуполі Донецької області окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина.
Про це повідомляє Міноборони України.
Від тортур та сексуального насильства жінка померла. Волосся її маленького сина посивіло.
"Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "русскій мір", - йдеться у повідомленні.
Війна Російської Федерації проти України
24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.