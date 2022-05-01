Коли дитину намагалися визволити з жахливої пастки, міна здетонувала.

В одному зі звільнених від російських окупантів міст України стало відомо про ще одне жахливе звірство рашистів. Військові РФ вбили жінку, а її дитину вони примотали до трупа. Мало того, між ними окупанти прикріпили міну.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Віктор Шлінчак.

Він написав, що дізнався про цю жахливу історію від міністра оборони Олексія Резнікова. За словами журналіста, такі дикунські методи рашистів його шокували.

"Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розказав просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала. Просто виродки, інших слів бракує… Як таке в принципі можливо у 21-му столітті?", - написав Шлінчак.

У коментарях деякі користувачі зізнаються, що їм важко повірити у такі звірства, адже просто неможливо уявити безмежну жорстокість окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що очевидець різанини в Бучі розповів, що трупи людей там лежали на вулицях тижнями.

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