Вони побудували собі "житло" з трави та гілок.

У Миколаївській області російські загарбницькі війська жили в саморобному дуплі.

Про це повідомив народний депутат Ігор Негулевський на своїй сторінці у Facebook.

На опублікованих знімках можна, побачити що окупанти облаштували собі "житло" із сухої трави та гілок.

"Це - дупло. І в ньому жили рашисти. Я зараз не жартую", - повідомив Негулевський.

Він зазначив, що загарбники займали позиції в селі Кандибіне Костянтинівської ТГ. Потім їх звідси вигнали українські військові.

"Тобто реально жили в дуплі. Їли тут, спали, все обсирали в прямому і переносному сенсі. Хоча, з огляду на те, що упирі не знають, шо таке унітаз і бояться смарт-пилососів, для них дупло, мабуть, було п‘ятизірковим готелем. Рашисти, тепер для вас готель один - кульок для сміття!" - написав нардеп.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині селяни заповнили бензовоз окупантів іржавою водою з брудом.

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