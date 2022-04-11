У Миколаївській області російські загарбницькі війська жили в саморобному дуплі.
Про це повідомив народний депутат Ігор Негулевський на своїй сторінці у Facebook.
На опублікованих знімках можна, побачити що окупанти облаштували собі "житло" із сухої трави та гілок.
"Це - дупло. І в ньому жили рашисти. Я зараз не жартую", - повідомив Негулевський.
Він зазначив, що загарбники займали позиції в селі Кандибіне Костянтинівської ТГ. Потім їх звідси вигнали українські військові.
"Тобто реально жили в дуплі. Їли тут, спали, все обсирали в прямому і переносному сенсі. Хоча, з огляду на те, що упирі не знають, шо таке унітаз і бояться смарт-пилососів, для них дупло, мабуть, було п‘ятизірковим готелем. Рашисти, тепер для вас готель один - кульок для сміття!" - написав нардеп.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині селяни заповнили бензовоз окупантів іржавою водою з брудом.