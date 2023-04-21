Однак акторів для свого фейку зрадники обрали надто невдало.

Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов розсмішив фейком про "іноземних наймаців" на передовій. Як "доказ" цієї нісенітниці він опублікував "аудіоперехоплення" з неймовірним акцентом.

У своєму Телеграм-каналі Рогов заявив, що "іноземні найманці" воюють з окупантами на Запорізькому напрямку. Вони нібито коректують артилерію і спілкуються "англійською мовою".

"Йдеться про коригування вогню артилерії. Найцікавіше вона здійснюється англійською мовою, що свідчить про участь іноземних найманців на стороні ЗСУ, а також про брак у противника власних підготовлених фахівців. До речі, про це і говорять найманці, щоправда, трохи грубіше щодо українців. Фраза одного з найманих командирів дуже показова: "Оскільки вони н*хуя не вміють, без нас давно подохли б уже", - переконує божевільний зрадник.

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Рогов заявив, що у ЗСУ "свої командири вже закінчуються", але походження найманців нібито визначити важко за акцентом.

Зміст нібито "перехоплених переговорів" двох "іноземних найманців" змушує вкотре переконатися у бездарності російської пропаганди. Акторів для псевдоперехоплення обирали, ймовірно, за найгіршим знанням англійської мови.

Останні фейки окупантів

Нещодавно російські пропагандисти пробили чергове дно, знявши бездарне постановочне відео про те, як "українські фашисти" зупиняють авто з цивільними, ображають їх та відкривають вогонь.

Однак авто "нацистів" виявилося російським, а знімали виставу на околиці Донецька. Цікаво, що фейковість ролика визнали навіть воєнкори, які самі його й розповсюджували.

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