ЗСУ уразили евакуаційну групу окупантів, які виносили з поля бою підбитого загарбника.
На один із кадрів 80-ї бригади ЗСУ потрапила робота ударного дрона по групі російських військових.
Українські захисники помітили чотирьох окупантів, які похапцем виносили з поля бою ще одного – "трьохсотого", і, не вагаючись, скинули на всіх снаряд з безпілотника.
Вибухом зачепило усіх загарбників, а поранений терорист опинився на землі.
Війна в Україні – актуальні дані
Тривають жорстокі бойові дії на сході України – ворог понад усе намагається загарбати Донецьку область.
Окремо ЗС РФ посилили свою присутність у Запорізькій області, щоб вберегти від наступу захисників свої логістичні шляхи і так званий "коридор" до Криму.
Генштаб констатує часткове відведення терористів з Каховки та Нової Каховки Херсонської області. У командуванні "Південь" вважають, що у таких маневрах ворог може ховати певні "пастки" для ЗСУ.
Водночас Росія перемістила запуск іранських дронів з Криму у Краснодарський край через вразливість півострова до ударів ЗСУ.
На думку генерала Залужного, РФ – попри невдачі на полі бою – готує нових резервістів для майбутнього масштабного наступу з півночі.