З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 97 270 окупантів.

ЗСУ уразили евакуаційну групу окупантів, які виносили з поля бою підбитого загарбника.

На один із кадрів 80-ї бригади ЗСУ потрапила робота ударного дрона по групі російських військових.

Українські захисники помітили чотирьох окупантів, які похапцем виносили з поля бою ще одного – "трьохсотого", і, не вагаючись, скинули на всіх снаряд з безпілотника.

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Вибухом зачепило усіх загарбників, а поранений терорист опинився на землі.

Війна в Україні – актуальні дані

Тривають жорстокі бойові дії на сході України – ворог понад усе намагається загарбати Донецьку область.

Окремо ЗС РФ посилили свою присутність у Запорізькій області, щоб вберегти від наступу захисників свої логістичні шляхи і так званий "коридор" до Криму.

Генштаб констатує часткове відведення терористів з Каховки та Нової Каховки Херсонської області. У командуванні "Південь" вважають, що у таких маневрах ворог може ховати певні "пастки" для ЗСУ.

Водночас Росія перемістила запуск іранських дронів з Криму у Краснодарський край через вразливість півострова до ударів ЗСУ.

На думку генерала Залужного, РФ – попри невдачі на полі бою – готує нових резервістів для майбутнього масштабного наступу з півночі.

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