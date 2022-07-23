Авіація Збройних сил України нанесла удари по опорних пунктах росіян / фото REUTERS

ЗСУ протягом 22 липня нанесли чотири авіаційні удари по опорних пунктах окупантів на Херсонщині та по скупченню живої сили і техніки на Миколаївщині. 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.

"Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", 3 БТР-82, 2 самохідних потужних гармати "Піон", 6 одиниць автотехніки та складу з боєприпасами", - сказано у зведенні.

У командуванні також зазначили, що побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.

При цьому в штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16-ма "Калібрами", кількість великих десантних кораблів збільшилась до двох.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спростував повідомлення про наступ росіян на Херсонському напрямку.

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