ЗСУ протягом 22 липня нанесли чотири авіаційні удари по опорних пунктах окупантів на Херсонщині та по скупченню живої сили і техніки на Миколаївщині.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.
"Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", 3 БТР-82, 2 самохідних потужних гармати "Піон", 6 одиниць автотехніки та складу з боєприпасами", - сказано у зведенні.
У командуванні також зазначили, що побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.
При цьому в штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16-ма "Калібрами", кількість великих десантних кораблів збільшилась до двох.
Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спростував повідомлення про наступ росіян на Херсонському напрямку.
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