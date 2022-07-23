Наразі у Чорному морі чатують два російські кораблі, які оснащені 16 ракетами типу "Калібр".

ЗСУ протягом 22 липня нанесли чотири авіаційні удари по опорних пунктах окупантів на Херсонщині та по скупченню живої сили і техніки на Миколаївщині.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.

"Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", 3 БТР-82, 2 самохідних потужних гармати "Піон", 6 одиниць автотехніки та складу з боєприпасами", - сказано у зведенні.

У командуванні також зазначили, що побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.

При цьому в штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16-ма "Калібрами", кількість великих десантних кораблів збільшилась до двох.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спростував повідомлення про наступ росіян на Херсонському напрямку.

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