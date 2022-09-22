Внаслідок обстрілів пошкоджено, зокрема, 20 будинків, школу та дитсадок.

У 10 громадах на території Сумської області сьогодні зафіксовано близько 130 "прильотів", поранено чотирьох людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні ворог здійснив 11 обстрілів 10 прикордонних громад. Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська", - зазначив він.

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Голова ОВА повідомив, що поранено було чотирьох цивільних осіб.

У результаті обстрілів пошкоджено 20 будинків та 7 автомобілів. Також пошкоджено будівлі двох підприємств, школу, дитсадок та сільський будинок культури.

Крім того, у громадах були пошкоджені лінії електропередач, але згодом електропостачання відновили.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

За даними правоохоронців, упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам. Чоловік забезпечував їх продуктами та підакцизними товарами, а також передавав інформацію про жителів свого села.

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