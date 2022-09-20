У Сумській області за поточну добу зафіксовано майже 170 прильотів внаслідок застосування російськими окупантами різних видів озброєння.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Росіяни сьогодні протягом дня обстрілювали 7 громад Сумщини. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ, а також 5 кулеметних черг", - заявив голова ОВА.
Зокрема, через обстріли постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів, загинула домашня птиця та коза.
"На щастя, попередньо − без людських жертв", - додав він.
При цьому, у Шалигинській громаді з 10 ранку був артобстріл громади - зафіксовано 22 прильоти, із яких 4 снаряди не розірвалися. Пізніше, о 13 годині, росіяни били з гранатометів − 4 прильоти, а після 15 − вели вогонь з кулеметів: 5 черг.
"Великописарівська громада: близько 12.30 росіяни випустили 15 боєприпасів із РСЗВ. В результаті - у Великій Писарівці частково пошкоджено 3 приватні домоволодіння (будівлі, вікна, літня кухня, паркан, димар та ворота). А внаслідок ще одного обстрілу о майже о 13 годині, теж із РСЗВ частково пошкоджено 1 нежитловий будинок", - зазначив Живицький.
"Юнаківська громада: з 12.35 був артобстріл села Юнаківка − 16 прильотів. Пошкоджено високовольтну лінію електропередач, вибиті вікна в місцевій медичній амбулаторії. На проїжджу частину і городи прилетіли снаряди. У двох будинках мирних мешканців вибиті вікна. Уламками вбило козу, що паслася навпроти одного з будинків", - додав він.
"Краснопільська громада: майже опівдні росіяни били з мінометів − 3 прильоти, а згодом − ще 15", - відзначив Живицький.
"Білопільська громада: з 13 годині почалися артилерійський та мінометний обстріли з території РФ − 15 прильотів. Після 17 годин по околиці села Ободи Білопільської громади здійснено мінометний обстріл − 20 прильотів, якими пошкоджено 5 житлових будинків (вікна та дахи). Продовжився мінометний обстріл громади після 18 години - ще 10 прильотів", - зазначив голова ОВА.
Також у Есманській громаді до 18 години був мінометний обстріл − 39 прильотів.
"Новослобідська громада: з 17.50 здійснено артилерійський обстріл − 5 прильотів. У селі Бояро-Лежачі частково пошкоджено 1 житловий будинок, цегляний сарай, курник та вбито понад 10 курей", - розповів Живицький.
Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.