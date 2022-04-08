У Білорусі здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.

Імовірність завдання ракетних і авіаударів з території Білорусі по об’єктам Україні залишається.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 8 квітня.

Зазначається, що ворог продовжує готуватися до наступу на сході України.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

Збройні сили Республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території Білорусі здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Крім того, у Генштабі повідомили, що ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях.

Окремі підрозділи зі складу 6-ої, 20-ої загальновійськових армій, 1-ої танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ої окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.

Також повідомляється, що на Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських військ.

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