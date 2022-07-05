Експерт не виключає, що ці ракети вже знаходяться на підвісах літаків і знову буде відбуватися бойова робота російської авіації.

Сьогодні на територію військового аеродрому у тимчасово окупованому Криму прибула чергова партія ракет.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні зранку на територію військового аеродрому поблизу міста Саки прибув черговий літак військово-транспортної авіації збройних сил РФ, який привіз, здається мені, чергові ракети. Зараз я бачу по зведеннях, нині лунає тривога в Одеській і Миколаївській областях", - сказав Селезньов.

Експерт зазначив, що не виключає, що ці ракети вже знаходяться на підвісах літаків і знову буде відбуватися бойова робота російської авіації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ворог випустив по Дніпропетровщині 7 ракет.

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