Чи є постраждалі та жертви, наразі не повідомляється.

На світанку російські окупанти випустили дві ракети по місту Шостка Сумської області.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"Близько 4-ї години ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія з уточнення збитків", - написав мер у соцмережі.

Інформацію про об'єкт влучання поки не розкривають. Місцеві мешканці переповідають, що від потужних ударів повилітали шибки в навколишніх будинках.

Чи є постраждалі та жертви, наразі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, ранок 5 липня розпочався на Дніпропетровщині з повітряних тривог і вибухів. РФ вдарила по області сімома ракетами, в одному з населених пунктів був "приліт". Уламки однієї з ракет впали в Дніпрі, почалося загоряння. На щастя, рятувальникам вдалося швидко приборкати вогонь, обійшлося без жертв.

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