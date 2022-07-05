На світанку російські окупанти випустили дві ракети по місту Шостка Сумської області.
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
"Близько 4-ї години ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія з уточнення збитків", - написав мер у соцмережі.
Інформацію про об'єкт влучання поки не розкривають. Місцеві мешканці переповідають, що від потужних ударів повилітали шибки в навколишніх будинках.
Чи є постраждалі та жертви, наразі не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, ранок 5 липня розпочався на Дніпропетровщині з повітряних тривог і вибухів. РФ вдарила по області сімома ракетами, в одному з населених пунктів був "приліт". Уламки однієї з ракет впали в Дніпрі, почалося загоряння. На щастя, рятувальникам вдалося швидко приборкати вогонь, обійшлося без жертв.