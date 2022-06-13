Приблизно 2000 ядерних боєголовок у світі перебували в стані підвищеної бойової готовності минулого року, причому майже всі вони належали РФ або США.

Війна в Україні, розв'язана диктаторським режимом президента Росії Володимира Путіна, посилила напруженість у відносинах між ядерними державами. Так, на сьогодні ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни.

Такі дані оприлюднив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у щорічному "збройовому" зведенні.

За оцінкою SIPRI, всі держави "ядерного клубу" – Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР - мають намір збільшити число боєголовок в найближчі роки і проводять модернізацію ядерних арсеналів.

"Попри те, що минулого року були досягнуті значні успіхи як в області контролю над ядерними озброєннями, так і в області ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вище, ніж будь-коли з часів Холодної війни", – зазначив у доповіді SIPRI директор Інституту Дена Сміта.

Директор програми SIPRI з вивчення зброї масового ураження Вілфред Ван заявив, що всі ядерні держави світу нарощують або оновлюють свої арсенали.

"Більшість країн відводить все більше місця ядерній риториці і тій ролі, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях. І це дуже тривожна тенденція", - зазначив він.

За словами експерта SIPRI Ханса Крістенсена, "є явні ознаки" того, що процес скорочення ядерних озброєнь, який тривав з часів закінчення Холодної війни, завершено.

Станом на січень 2022 року лідерами за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок були:

США - 1744 (разом із запасом-3708);

Росія - 1588 (4477);

Франція – 280 (290);

Великобританія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних по ядерних боєголовках) – 120 (180).

Ядерним запасом володіє також Пакистан – 165 боєголовок, Індія — 160, Ізраїль – 90 і КНДР - 20.

У зв'язку з цим, варто нагадати, що вже на третій день після початку війни проти України Путін привів ядерні сили у стан підвищеної боєготовності.

За даними SIPRI, Росія володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом - в цілому у неї налічується 5977 ядерних боєголовок різної потужності, це приблизно на 550 більше, ніж у США. А разом на частку Росії і Америки припадає понад 90% всіх боєголовок в світі.

Втім, як зазначає SIPRI, за ними йде Китай, який найближчим часом має намір поставити в дію близько 300 нових пускових ракетних шахт.

І хоча, за даними SIPRI, загальне число боєголовок з січня 2021 по січень 2022 скоротилося з 13080 до 12705, але як мінімум 2 тисячі з них постійно знаходяться в стані підвищеної готовності.

Як зазначає інститут, скорочення запасів пов'язано з тим, що Росія і США зняли з озброєння застарілі системи, а кількість боєзарядів, придатних для використання, залишається на тому ж рівні. Однак в SIPRI очікують, що в найближче десятиліття арсенали будуть рости.

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