В НАТО активно стежать за діями та риторикою Москви.

НАТО пильно стежить за ядерною риторикою Росії.

Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив на спільний прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"НАТО уважно слідкує за діями Росії, зокрема й за ядерними навчаннями. Ми також дуже уважно стежимо за ядерною риторикою Кремля. Погрози Путіна, які звучать останні місяці, є дуже небезпечними, це сильно підвищує напругу. Але ми не бачимо змін в розміщенні російської ядерної зброї", - заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО чітко донесло Росії, що у ядерній війні не буде переможців, тому її не варто розпочинати.

Раніше колишній перший радник британського уряду з національної безпеки Пітер Рікеттс заявив, що Путін може розглянути можливість завдання удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

Як повідомлялося, радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України."Ми тільки більше озвіріємо, відразу гарантую. Ніхто не просяде, навпаки, озвіріємо, зрозуміємо, що всі сентименти будуть відкинуті в стилі "не всі росіяни такі", "є Кремль - а є росіяни" - ця риторика вже не допоможе", - заявив Арестович, коментуючи можливість завдання ядерного удару з боку Росії.

Водночас посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не вірить, що його країна використовуватиме тактичну ядерну зброю у війні проти України.

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