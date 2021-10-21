За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань.

На Вінниччині контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали агента ФСБ РФ, який пройшов спеціальну підготовку у складі бойовиків на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У ході слідства встановлено, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗС України.

Також він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий".

Читайте такожВ Росії офіційно визнали участь росіян у війні на Донбасі - українська сторона в ТКГЗа завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань.

У рамках кримінального провадження слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

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Автор: Світлана Макринська