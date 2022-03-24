Військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення щодо корегування планів з ведення подальших бойових дій на території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів.

Про це йдеться у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

На цих напрямках ворог проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку.

Як зазначають у Генштабі, російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

З метою відновлення боєздатності, керівництвом збройних сил російської федерації прийнято низку рішень про зняття зі зберігання та направлення до військових частин, що відновлюють боєздатність, застарілої бронетехніки.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів.

Для поповнення військ російські загарбники здійснюють призов офіцерів запасу,осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

"За отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо корегування планів з ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі поставлені перед початком війни з Україною не були виконані у встановлені терміни", - також зазначають у Генштабі.

Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону.

Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, мети не досягли.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Підрозділами Збройних Сил України нанесено удар по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердяська. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються).

Вас також можуть зацікавити новини: