Загарбники вивезли з цього медичного закладу меблі.

Російські окупанти загарбали черговий український медичний заклад під свій шпиталь - цього разу це пологовий будинок.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"В населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь", - розповіли в Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше російські загарбники облаштували свій польовий шпиталь на території дитячого садочка у Запорізькій області. Перед цим вони перетворили на військовий шпиталь загальноосвітню школу в цій самій області.

Окрім шпиталів, росіяни облаштовують у закладах освіти катівні. Так, зокрема, вони зробили у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі на території школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити.

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