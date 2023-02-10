Це стосується далекобійних ракет, танків та бойової авіації.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про "дипломатичний марафон" цього тижня, наголошує, що "є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали".

Говорячи про "дипломатичний марафон" у своєму відеозверненні, глава держави зазначив: "Лондон, Париж, Брюссель - всюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали".

Зеленський додав, що це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня співпраці - бойової авіації. "Але над цим треба нам ще попрацювати", - зауважив президент.

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Він розповів, що був дуже радий почути і побачити, що українці в Британії швидко навчаються керувати "Челенджерами".

"Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає. Я вдячний пану прем'єр-міністру, парламенту Британії і усім британцям. І, звичайно, Його Величності Королю", - сказав глава держави.

Крім того, зауважив Зеленський, фундаментальна зустріч відбулась у Франції з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми втрьох провели переговори, і це - правильна розмова. Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Франція - Україну, Німеччина - Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. І буде більше підтримки", - наголосив президент.

Він висловив вдячність за це Макрону та усім французам, Шольцу та усім німцям.

"Відчувається це розуміння, що захист України - це захист інтересів і наших партнерів", - зауважив Зеленський.

Також, говорячи про Брюссель, він зазначив: "Засідання Європейської ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання. Переговорів з лідерами ЄС не тільки в рамках Євроради, а й в рамках спеціальних зустрічей, які відбулися після саміту".

Зеленський зауважив, що загалом він зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу.

"А тепер наше спільне завдання - взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати у конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці", - наголосив глава держави.

Крім того, говорячи про Європейський парламент, Зеленський сказав: "Це було не просто моє звернення як президента України, це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах з Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна в Європейському парламенті, в Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість, не партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу".

"Дипломатичне турне" Зеленського

8 лютого президент Зеленський відвідав з неанонсованим візитом Великобританію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом, а також виступив у парламенті.

Після Лондона Зеленський приїхав до Парижа, де у нього відбулася тристороння зустріч з президентом Франції і канцлером Німеччини.

9 лютого Зеленський відправився до Брюсселя. Там український президент виступив у Європарламенті і провів ряд зустрічей з європейськими лідерами.

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