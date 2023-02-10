У німецькому уряді запевняють, що нічого від Зеленського не отримували.

В ході своєї поїздки до Брюсселя президент Володимир Зеленський передав лідерам Європейського Союзу списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцелярії Олафа Шольца цей список так і не дійшов.

Як розповів німецькому виданню Bild неназваний "високопоставлений чиновник у Брюселі", на зустрічі з лідерами країн ЄС Зеленський вручив їм списки необхідної ЗСУ зброї. При цьому списки були різними – для кожної країни свій, що враховує її військові можливості.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердили отримання такого документа від Зеленського. Водночас джерело в німецькому уряді повідомило журналістам, що делегація ФРН не отримувала від президента України жодних списків.

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"Цілком можливо, що канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон не отримали список, тому що вони вже обмінялися думками з Зеленським в Парижі у вівторок ввечері", – припускає видання.

Європейське турне Зеленського

8 лютого президент Зеленський відвідав з неанонсованим візитом Великобританію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом, а також виступив у парламенті.

Після Лондона Зеленський приїхав до Парижа, де у нього відбулася тристороння зустріч з президентом Франції і канцлером Німеччини.

9 лютого Зеленський відправився до Брюсселя. Там український президент виступив у Європарламенті і провів ряд зустрічей з європейськими лідерами.

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