Повідомляється, що цей літак останні тижні знищував Маріуполь.

О 16:45 в районі басейну Нептун українські захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував Маріуполь.

Про це інформує міська рада міста.

"Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь. Окупанти продовжують руйнувати місто.

Також УНІАН повідомляв, що через світові санкції заарештовано майже 80 російських літаків. Лайнери були заарештовані, в тому числі в країнах, які РФ вважає дружніми - Туреччині, Азербайджані, Вірменії.

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