78 літаків російських авіакомпаній були заарештовані в різних країнах у зв'язку з санкціями, введеними щодо Росії через її військове вторгнення в Україну.
Про це повідомив Центр транспортних стратегій (ЦТС).
"У нас всього літаків в країні було 1,367 тис.ми втратили 78 машин, вони були заарештовані у нас при польотах", - цитує ЦТС слова глави Міністерства транспорту РФ Віталія Савельєва.
За словами Савельєва, РФ все ще намагається домовитися із західними лізинговими компаніями про викуп літаків, але ті не йдуть на переговори.
"Ми шукаємо легальні шляхи домовитися з лізингодавцями та розв'язати це питання, але поки не вдається. Там є заборона і вимога повернення, вони не хочуть вступати в переговори щодо компенсації їм оплати та викупу у них судів у власність російськими авіакомпаніями", - додав він.
Відзначається, що РФ не віддає літаки, "тому що віддати - означає залишити себе без авіації".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.