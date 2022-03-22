Лайнери були заарештовані, в тому числі, в країнах, які РФ вважає дружніми - Туреччині, Азербайджані, Вірменії.

78 літаків російських авіакомпаній були заарештовані в різних країнах у зв'язку з санкціями, введеними щодо Росії через її військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив Центр транспортних стратегій (ЦТС).

"У нас всього літаків в країні було 1,367 тис.ми втратили 78 машин, вони були заарештовані у нас при польотах", - цитує ЦТС слова глави Міністерства транспорту РФ Віталія Савельєва.

За словами Савельєва, РФ все ще намагається домовитися із західними лізинговими компаніями про викуп літаків, але ті не йдуть на переговори.

"Ми шукаємо легальні шляхи домовитися з лізингодавцями та розв'язати це питання, але поки не вдається. Там є заборона і вимога повернення, вони не хочуть вступати в переговори щодо компенсації їм оплати та викупу у них судів у власність російськими авіакомпаніями", - додав він.

Відзначається, що РФ не віддає літаки, "тому що віддати - означає залишити себе без авіації".

Війна проти України: