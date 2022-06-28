Співрозмовники скоординували позиції напередодні Мадридського саміту.

Президент України Володимир Зеленський у розмові із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України для запобігання російським терактам.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом", - зазначив він.

За словами президента, співрозмовники скоординували позиції напередодні Мадридського саміту.

"Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, Столтенберг під час розмови із Зеленським запевнив у збільшенні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

Нагадаємо, що НАТО посилили ППО у Латвії за допомогою іспанських ЗРК.

Колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв пригрозив початком Третьої світової війни, якщо НАТО прийме до себе Україну.

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