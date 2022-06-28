Будь-яка спроба "зазіхнути" на окупований Крим буде оголошенням війни РФ, вважає політик.

У Росії знову погрожують третьою світовою війною на тлі інформації про те, що Україну можуть офіційно запросити в НАТО. Заступник голови Радбезу країни-агресора Дмитро Медведєв заявив, що будь-яке "посягання" на окупований Крим буде рівносильно оголошенню війни.

В інтерв'ю російським ЗМІ він визнав, що вступ України до НАТО небезпечніший для РФ, ніж вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції.

"Україна в НАТО на порядок небезпечніша для нашої країни. І пов'язано це з тим, про що неодноразово говорив президент Володимир Путін. Наявність неврегульованих територіальних суперечок, а також різне розуміння статусу регіонів. Для нас Крим-частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить в НАТО, - це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - погрожує Медведєв.

За словами політика, вступ Фінляндії і Швеції в НАТО "не загрожує" РФ нічим новим. Медведєв вважає, що ці країни знаходяться в "поважних" відносинах з Росією, тому з ними у країни-агресора територіальних суперечок не передбачається.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що НАТО буде офіційно просити Україну про членство після нашої перемоги у війні проти РФ. Таким прогнозом поділився голова Всеукраїнської громадської організації" Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.

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