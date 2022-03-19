Понад 130 людей врятувалися, є тяжко поранені.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що наразі немає інформації щодо можливих загиблих у Драматичному театрі в Маріуполі.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"З-під завалів зруйнованого окупантами у Маріуполі Драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранені... Але станом на цей час немає інформації про загиблих", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю Драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище і через триваючий обстріл була відсутня інформація щодо постраждалих.

Цей злочин путінської Росії викликав величезний резонанс у світі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що близько 1 тис. 300 людей досі залишаються під завалами у Маріупольському драмтеатрі.