За даними прикордонників, наразі РФ не має достатньо сил для вторгнення на цьому напрямку.

Російсько-українська війна триває й РФ може у будь-який момент може розпочати наступ на Сумському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На прикладі Харківської області, у будь-який момент, аби, зокрема, розтягнути Сили оборони України, ворог може здійснити дії і на Сумському напрямку. Тому маємо усвідомлювати всю небезпеку і бути готовими, аби протидіяти ворогу на будь-якому напрямку", – пояснив Демченко.

Речник також додав, що наразі РФ не має достатньо сил для здійснення стратегічний операцій на цьому напрямку, однак все може змінитися.

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"Якщо говорити про Сумський напрямок, то поки ми маємо такого сусіда, агресію, яку РФ веде проти нашої країни, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуацій. Але на цей час, у Росії недостатньо сил та засобів, аби здійснити вторгнення на Сумському напрямку", – сказав Демченко.

Ймовірний наступ ворога на Сумщину – що відомо

У травні у Держприкордонслужбі України заявляли, що росіяни у будь-який момент можуть вдатися до наступу на Сумському напрямку на зразок того, як вони зробили на Харківщині, щоб ще більше розтягнути лінію фронту.

Також раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначав, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському та Сумському напрямках. Однак ситуація не дала їм реалізувати ці плани.

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