Арестович не вірить у напад Білорусі на Україну найближчим часом.

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що режим Лукашенка крутить з путінським грандіозну операцію з дезінформації - "загроза вторгнення білоруської сторони".

Таку думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Реальної загрози немає. Для того, щоб її створити, білоруська армія не менше місяця-півтора повинна мобілізуватися... вона не здатна зробити це без російських військ. А їх там немає, є тільки обслуговуючий персонал... всі ці страшні казки, що Білорусь зараз вторгнеться, це один з найбільш попсових мемів цієї війни", - сказав він.

Також він заявив, що для повноцінного нападу з боку Білорусі потрібно ще 15-20 тисяч російських військ, яких зараз там немає.

"Загрози нападу з Білорусі в найближчі тижні немає. Коли вона буде, я одягну чорне, буду посилено підморгувати і скажу "вкрай висока ймовірність", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Арестович розповів, що чекає армію Білорусі в Україні.

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