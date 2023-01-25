Завдяки перемовинам з лідерами Франції та Фінляндії, буде суттєво посилено український захист.

Росія готується до нової хвилі агресії проти України – з тими силами, які РФ здатна мобілізувати.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 січня. При цьому він зазначив, що, завдяки перемовинам з лідерами Франції та Фінляндії, буде суттєво посилено український захист.

"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії", - сказав Зеленський.

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Президент України зазначив, що необхідно з партнерами посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а щоб не допустити нових російських злочинних дій. "Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні є нові "конкретні результати для нашої оборони – дуже важливі". За його словами, під час тривалих переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном йшлося про готовність Франції посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. "Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський", - наголосив президент України. Він подякував Макрону за відповідне лідерство в межах нашої антивоєнної коаліції.

Зеленський наголосив, що є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної, про який говорили з президентом Фінляндії. "Є готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до наших дипломатичних ініціатив. Є бачення того, як можемо з користю для наших країн використати цей рік для співпраці в межах європейських та євроатлантичних інституцій", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам "нашого дипломатичного марафону" дав змогу суттєво посилити український захист. "Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися", - наголосив президент України.

Як партнери допомагають Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності України та необхнідні кроки для завершення війни.

Він подякував Макрону за рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України системами ППО.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія оголосила про 12-й пакет військової допомоги України. Його назвали найбільшим і оцінюють в 400 мільйонів євро.

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