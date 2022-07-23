Додаткові українські удари ще більше пошкодили ключовий Антонівський міст, хоча Росія провела тимчасовий ремонт.

У Херсонській області протягом останніх 48 годин точаться важкі бої, оскільки українські сили продовжують їхній наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Великобританії.

"Росія, ймовірно, намагається уповільнити українську атаку, використовуючи артилерійський вогонь вздовж природного бар’єру р. Інгулець, притока Дніпра. Водночас лінії забезпечення російських військ на захід від Дніпра дедалі більше напружуються та ризикують. Додаткові українські удари ще більше пошкодили ключовий Антонівський міст, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня 2022 року, майже напевно, він був відкритий для руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірити заяви українських офіційних осіб про те, що Росія готується побудувати альтернативний, військовий понтонний міст через Дніпро, не вдалося.

"Приоритет російської армії - військовий потенціал цього мосту, але будь-які спроби звести переправу через Дніпро, були б дуже ризикованою операцією. Якщо ж переправи через Дніпро немає і російські сили в окупованому Херсоні відрізано, то це значні військово-політичні невдачі для Росії", - додали у відомстві.

Як писав УНІАН, 19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був нанесений по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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