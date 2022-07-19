Там потужний вибух і здіймається чорний дим.

Збройні сили України завдали удару по базі російських окупантів поблизу Антонівського мосту в Херсоні.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань під час інформаційного телемарафону.

"Зараз передають, що є влучне попадання біля Антонівського мосту, а саме за ним, між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розташували багато зброї, розташувалися підрозділи військові... Там потужний вибух і здіймається дим чорний, який свідчить про точечне знищення саме військового розташування орків біля Антонівського моста", - сказав Хлань.

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра.

В регіональних пабліках повідомляли про детонацію боєприпасів після "прильотів".

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