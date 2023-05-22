Буданов попередив російських окупантів, що далі на фронті буде ще гірше.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військових на тлі наближення контрнаступу ВСУ.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі проекту "Хочу жить", через який окупанти можуть здатися в полон українським захисникам.

"Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої при початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в "м'ясних" штурмах і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір: померти або врятувати своє життя", - підкреслив Буданов.

Відео дня

Він нагадав, що в Україні діє державний проект "Хочу жить", за допомогою якого вже сотні російських військових змогли покинути лінію фронту і тепер перебувають в безпеці.

"Живуть в нормальних умовах, під наглядом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням, можливістю телефонувати додому і отримувати посилки. Всі вони оформляються як ті, що потрапили в полон в бою, тому в Росії їм продовжують нараховувати і бойові і зарплату. У них також є вибір: пересидіти війну і повернутися додому після її завершення або не повертатися в Російську Федерацію взагалі", - заявив начальник ГУР.

За його словами, ті, хто проходять за проектом "Хочу жить" мають право просити притулок в Україні та ряді інших країн ЄС. Буданов закликав росіян звертатися в службу, щоб врятуватися від "м'ясорубки, що насувається".

Проект "Хочу жить" - що повідомлялося

Незважаючи на заборони на сайті по здачі в український полон зафіксували 32 мільйони відвідувань з Росії.

Восени повідомлялося, що у Росії сайт проекту заблокували. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив покрокову відеоінструкцію для здачі в полон, в тому числі за допомогою дрона.

Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жить": Telegram і WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888

Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів)

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