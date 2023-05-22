Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військових на тлі наближення контрнаступу ВСУ.
Відео було опубліковано в Telegram-каналі проекту "Хочу жить", через який окупанти можуть здатися в полон українським захисникам.
"Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої при початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в "м'ясних" штурмах і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір: померти або врятувати своє життя", - підкреслив Буданов.
Він нагадав, що в Україні діє державний проект "Хочу жить", за допомогою якого вже сотні російських військових змогли покинути лінію фронту і тепер перебувають в безпеці.
"Живуть в нормальних умовах, під наглядом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням, можливістю телефонувати додому і отримувати посилки. Всі вони оформляються як ті, що потрапили в полон в бою, тому в Росії їм продовжують нараховувати і бойові і зарплату. У них також є вибір: пересидіти війну і повернутися додому після її завершення або не повертатися в Російську Федерацію взагалі", - заявив начальник ГУР.
За його словами, ті, хто проходять за проектом "Хочу жить" мають право просити притулок в Україні та ряді інших країн ЄС. Буданов закликав росіян звертатися в службу, щоб врятуватися від "м'ясорубки, що насувається".
Проект "Хочу жить" - що повідомлялося
Незважаючи на заборони на сайті по здачі в український полон зафіксували 32 мільйони відвідувань з Росії.
Восени повідомлялося, що у Росії сайт проекту заблокували. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив покрокову відеоінструкцію для здачі в полон, в тому числі за допомогою дрона.
Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жить": Telegram і WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888
Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів)
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