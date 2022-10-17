За допомогою сайту можна було здатися в полон ЗСУ.

У Росії заблокували сайт українського державного проекту "Хочу жити".

Про це повідомляється на сайті російської громадської організації "Роскомсвобода".

За їхніми даними, рішення про блокування було прийнято Генеральною прокуратурою Російської Федерації 11 жовтня. Вже в неділю, 16 жовтня, сайт був заблокований.

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"Заблокований проект був двічі, і обидва рази - Генпрокуратурою. Перший раз - по "масці", коли обмежується доступ до всіх доменів і піддоменів, другий - просто сайт цілком, але без позначки (*), плюс до цього, домени розрізняються по одній букві", - йдеться в повідомленні.

Проект "Хочу жити"

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні з'явився державний проект "Хочу жити".

Він покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон Збройним силам України.

На сайті опублікована докладна інструкція, як здатися в український полон, а також поради для тих, хто хоче уникнути мобілізації.

В українській розвідці на початку жовтня повідомили, що за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" надійшло понад 2 тисячі звернень про готовність здатися в полон.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їх рідним і близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

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