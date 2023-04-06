Рупор Кремля каже, що вони переживають за свою безпеку.

Росія вживає заходів для "балансування архітектури безпеки" в умовах розширення НАТО.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков на прес-конференції, пишуть російські ЗМІ. За його словами, розширення Північноатлантичного альянсу доставляє Росії "клопоти і переживання за безпеку".

"НАТО розширюється в бік кордонів Росії. Не Росія наближається своєю інфраструктурою військовою до кордонів НАТО, йде рух у зворотний бік... Переживаючи за нашу безпеку, ми вживаємо заходів для того, щоб її забезпечити", - сказав Пєсков.

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Також він заявив, що для Росії зараз нібито немає інших шляхів, крім продовження війни в Україні. "Ситуація не демонструє перспектив мирного врегулювання", - сказав представник Кремля.

Розширення НАТО

Як відомо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО, тепер вона захищена гарантіями безпеки Північноатлантичного альянсу.

Після нападу Росії на Україну країна разом зі Швецією подала заявку, вступ другої все ще не ратифікували Угорщина і Туреччина.

Після вступу Фінляндії, в Кремлі заявили, що розширення НАТО нібито є посяганням на їхні національні інтереси і пообіцяли "вжити контрзаходів".

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Путін повідомив, що в Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко заявив, що може домовитися і про розміщення стратегічної.

У Європі та Сполучених Штатах Америки негативно відреагували на це, закликавши Росію і Білорусь переглянути цю угоду.

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