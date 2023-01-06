Прогнозують, що далі щомісяця навчатимуть приблизно 500 українських військовослужбовців.

Тисячі українських захисників пройшли підготовку завдяки США за час повномасштабної війни з Росією.

Як повідомив на брифінгу прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, після вторгнення РФ 24 лютого США зосередили зусилля на підготовці українських військових для роботи з конкретним обладнанням і системами, які було надано Україні.

"На цьому фронті з квітня ми навчили приблизно 3100 українців", – сповістив Райдер.

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Загалом, за його оцінкою, близько 12 тисяч українських захисників пройшли підготовку на міжнародному рівні. Крім цього, за кілька тижнів у Німеччині почнуться навчання з підготовки маневрів, які проходитимуть півтисячі українських воїнів щомісяця.

"Ми щомісяця навчатимемо приблизно 500 українських військовослужбовців на рівні батальйону. … Це дасть їм розширену здатність діяти на рівні батальйону та загальновійськового складу, що знову ж таки дасть їм перевагу на полі бою", – додав він.

Американські навчання для українських захисників

З 2014 року США активно залучаються до тренування українських захисників. Однак навчання, які відбувалися до повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року, зупинені – впродовж останніх місяців США зосередилися на проведенні тренувань зі зброєю і обладнанням, яке країна передає Україні.

Загальновійськову підготовку українських бійців, як очікується, буде відновлено пізніше цього місяця на американських полігонах у Німеччині. Проведення тренувань забезпечуватимуть солдати 7-го навчального командування сухопутних військ США в Європі та Африці.

Раніше в Пентагоні анонсували, що навчання розпочнуться з бойових вправ, навчання на рівні відділення, взводу та роти. А завершаться вони відпрацюванням маневрів на рівні батальйону. Також програма включатиме навчання штабу батальйону.

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