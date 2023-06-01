Мета - обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті.

В п'ятницю, 2 червня, відбудеться засідання Ради оборони Києва, присвячене питанню роботи столичних укриттів. Про це повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

"Ініціюємо скликання у п’ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зібрання - обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві", - повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Трагедія біля зачиненого укриття

Як повідомляв УНІАН, жителі столиці скаржаться на проблеми з доступом до укриттів під час повітряної тривоги. Така проблема спостерігається у багатьох районах столиці.

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Сьогодні вночі, росіяни вдарили по Києву 10 ракетами. І хоча вони були збиті нашою ППО, внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загинули 11-річна дівчинка, її 34-річна мати, а також 33-річна жінка. Ще 12 людей отримали поранення.

Чоловік однієї із загиблих жінок розповів, що його сім'я після оголошення тривоги прийшла до укриття, але воно виявилося закритим, поки він шукав охоронця, його дружина загинула.

Наразі триває розслідування обставин ситуації.

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