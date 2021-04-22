Боєць отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий.

Про це у Facebook повідомляє ОТУ "Північ".

"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям",- йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Як повідомляється, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - зазначено в повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська