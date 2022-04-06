Розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України.

Розбирати завали у Бородянці, що на Київщині, їдуть рятувальники з усієї України, під завалами досі перебувають люди.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Починаємо розбирати завали. Працює ДСНС, приїхала група, понад 50 людей. Починаючи з завтра буде працювати втричі більше людей. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля й інших населених пунктів, Бородянка - це найжахливіше, що доводилося бачити", - підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що під завалами у місті є люди, однак точна кількість їх невідома.

"Розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України. Окупанти стерли селище з лиця землі", - підкреслив голова ОВА.

"Бородянка... Ще один куточок Київщини, який нелюди прославили на увесь світ своїми звірствами. Сьогодні саме у Бородянці наші рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній. Дивлячись на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватись про те, скільки страшних знахідок чекає на нас", - зазначають у ДСНС.

"Навіть після побаченого у Бучі чи Гостомелі не можна бути готовим спокійно сприймати страшну смерть кожної невинної душі. Ми не можемо нікого залишити просто неба, тому обов'язково знайдемо усіх, щоб рідні могли належним чином проститися із жертвами російських нелюдів", - додають рятувальники.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, скільки мирних киян стали жертвами російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: