За даними рятувальників, внаслідок обстрілу будівлі загинула одна людина.

У Київському районі Харкова внаслідок влучання російської ракети повністю зруйновано школу. У приміщенні був розташований єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на вчительку російської мови та літератури, а також української мови, яка працювала у школі.

"Коли прийшла — плакала. А що ще можна відчувати, коли це бачиш? Сьогодні ж Вознесіння Господнє, свято. Учора — День захисту дітей. Нехристі… На Благовіщення вони мені у квартиру гепнули, а зараз вони гепнули у школу. Так хотілося б, щоб побачили вони, ті "асвабадітєлі", від чого вони звільняють. Тепер у нас тут не буде нічого російського, нічого", — говорить Світлана Бредун.

За даними рятувальників, у школі загинула одна людина. Жінку знайшли на сходах, які ведуть до підвалу. У шкільному укритті й досі іноді ховаються жителі навколишніх будинків. Також у школі роздавали гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, російські військові посилили угрупування у Куп'янську на Харківщині.

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